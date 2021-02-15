Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Batman'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il ve merkez ilçe binasında arama gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı. Kulpu ve Ablay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor