MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriBatman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
GeriGündem Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Batman'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il ve merkez ilçe binasında yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı.

Batman'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il ve merkez ilçe binasında arama gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı. Kulpu ve Ablay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle