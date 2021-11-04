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Batman'da hamile Songül Şengül'ün feci ölümü! Kızlarını kurtardı ama...

#Batman#Songül Şengül#Köroğlu Kıraç

Batman'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26) hayatını kaybetti. Şengül'ün çarpma öncesi bebek arabasını iterek çocuklarını kurtardığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da talimat vererek kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını istedi.

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Kentte sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Songül Şengül'e 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Aracın altında kalan Şengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül'ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip kızlarının hayatını kurtardığı öğrenildi.

Batmanda hamile Songül Şengülün feci ölümü Kızlarını kurtardı ama...

Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Batmanda hamile Songül Şengülün feci ölümü Kızlarını kurtardı ama...

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.

Batmanda hamile Songül Şengülün feci ölümü Kızlarını kurtardı ama...

 

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#Batman#Songül Şengül#Köroğlu Kıraç

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