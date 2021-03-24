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Gündem
Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Batman'da fırtına; minare yıkıldı

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Batman'da fırtına; minare yıkıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde gece fırtına etkili olurken, Yolüstü köyündeki caminin minaresi yıkıldı.

Sason'da gece saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yolüstü köyündeki caminin minaresi, şiddetli rüzgarda yıkılırken, çatıda da hasar oluştu. Köyde can kaybı ya da yaralananın olmadığını söyleyen cami imamı Çetin Karakaya, "Maalesef gece fırtınadan dolayı minaremiz yıkıldı. Hamdolsun, sadece maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesi sevindirici" dedi.

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