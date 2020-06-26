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Sayım ÖZMEN/SASON(Batman), (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Batman'da feci olay! Arıların saldırısında hayatını kaybetti

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Batman'da feci olay! Arıların saldırısında hayatını kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde arıcı Cemal Algan (50), beslediği arıların saldırısına uğrayarak, yaşamını yitirdi. Kovandan çıkan arılar, Algan'ın koruyucu kıyafetinin içine yaka kısmından girdiği öğrenildi.

Olay, dün gece, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde meydana geldi. Köyde arıcılık yapan Cemal Algan, bakımını yaptığı arıların saldırısına uğradı.

Kovandan çıkan arılar, Algan'ın koruyucu kıyafetinin içine yaka kısmından girdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Algan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Cemal Algan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

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