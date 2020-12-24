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Arif Arslan/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü... 1 işçi hayatını kaybetti

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Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü... 1 işçi hayatını kaybetti
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Batman'da elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Güney Raman Çevre Yolu üzerinde bir elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskele sabah saatlerinde çöktü. İskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Ali Oğuz (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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