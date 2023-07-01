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Batman’da damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı

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#Batman#Sason#Silahlı Çatışma
Batman’da damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 16:46

Batman’ın Sason ilçesinde damat Ş.B. (28) ve kayınpederi M.C. (55) arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Ş.B., ağabeyi S.B. (40) ile M.C. yaralandı.

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Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Ekinlik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Ş.B., ağabeyi S.B. ile köye gelerek, kayınpederi M.C. ile görüştü. Taraflar arasında görüşme bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma da kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.B. S.B. ve M.C. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma köyde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.C.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

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#Batman#Sason#Silahlı Çatışma

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