Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da baraj havzasında deprem sonrası obruk oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Obruk#Batman#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 14:20

Batman'daki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, depremlerin ardından obruk meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Deprem, doğrudan obruğu oluşturmuyor ama sarsıntılar, obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Yakınlarında yerleşim yerinin de bulunduğu obruğun, depremlerin ardından meydana geldiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, obruk çevresinde çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar olduğunu da söyledi. Depremlerin, obruk oluşumunu hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Eren, bölgeyi değerlendirerek, "Çevrenin jeolojisine baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı birimimiz Midyat grubuna ait kireç taşlarıdır. Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor. Deprem sarsıntıları bu şapkaların çökmesini, diğer bir deyişle obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Batmanda baraj havzasında deprem sonrası obruk oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Obruk#Batman#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı Bu kez yolculuk ne Aya ne de Marsa... Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Bu kez yolculuk ne Ay'a ne de Mars'a... 'Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi'

#Jüpiter
Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski