Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış

#Batman#Kozluk#Kan Davası
Batman’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış

Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın, 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü ve kan davasına dönüşen olay nedeniyle çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ölen 3 kişinin cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 6 yıl önce öldürülen Ramazan Durmaz nedeniyle çıktığı belirtildi. Durmaz'ın öldürülmesiyle Durmaz ile Şala aileleri arasında başlayan husumetin, kan davasına dönüştüğü öğrenildi. İddiaya göre, Şala ailesi, kapı komşuları olan Durmaz ailesinin evinin önüne gelerek, 6 yıl önceki olay nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Hasan (43), Niyazi (22) ve Kazım Durmaz (27) hayatını kaybetti. Kavgaya karışan M.Ş. (30), H.Ş. (32) ve R.Ş. (25) ve Ö.Ş. (70) kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7 jandarma timi, tarafların bir daha karşı karşıya gelmemesi için köyde önlem alırken, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da olay yerine gelerek koordinasyonu sağladı.

Haberin Devamı

M.Ş., H.Ş. ve R.Ş. uzun namlulu silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Hasan, Niyazi ve Kazım Durmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak köyde toprağa verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olaydan sonra dağlık alana kaçan Ö.Ş.'nİn yakalanmasına çalışılıyor. Köyde jandarmanın güvenlik önlemi ise devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Kozluk#Kan Davası

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp