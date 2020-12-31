Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak Hasankeyf kırsalında operasyon düzenledi. Yıldırım-14 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, el yapımı patlayıcıda (EYP) kullanılan 18 anahtar sistemi, 4 kol saati ile hazırlanmış EYP anahtar düzeneği, 45 elektrikli fünye, 5 telefon devresi, 4 EYP düzeneği alıcısı, 1 anten ve bağlantı kabloları, 8 metre infilaklı fitil, 1 adet 3'lü blok halinde hazırlanmış EYP alıcısı, 18 pil, 93 fişek, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 plastik şişme bot, 1 araç tipi telsiz, 1 güneş paneli, 1 aksiyon kamerası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.