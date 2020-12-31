MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi
GeriGündem Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak Hasankeyf kırsalında operasyon düzenledi. Yıldırım-14 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, el yapımı patlayıcıda (EYP) kullanılan 18 anahtar sistemi, 4 kol saati ile hazırlanmış EYP anahtar düzeneği, 45 elektrikli fünye, 5 telefon devresi, 4 EYP düzeneği alıcısı, 1 anten ve bağlantı kabloları, 8 metre infilaklı fitil, 1 adet 3'lü blok halinde hazırlanmış EYP alıcısı, 18 pil, 93 fişek, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 plastik şişme bot, 1 araç tipi telsiz, 1 güneş paneli, 1 aksiyon kamerası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle