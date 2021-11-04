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Batman Valisi Hulusi Şahin kimdir? İşte biyografisi

#Hulusi Şahin#Hulusi Şahin Kimdir?
Batman Valisi Hulusi Şahin kimdir İşte biyografisi

8 Kasım 2018'den beri Batman Valisi olarak görev alan Hulusi Şahin, pek çok şehirdeki ilçede kaymakam olarak görev aldıktan sonra şimdi ise valilik yapmakta. Hulusi Şahin'in kim olduğu ise MasterChef yarışmasına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Batman Valisi Hulusi Şahin kimdir?

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Batman Valisi Hulusi Şahin vatandaşların merak ettiği bir isim olarak dikkat çekiyor. İşte, Batman Valisi Hulusi Şahin'in biyografisi...

HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli staj aşamalarını müteakip İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005’te yurda döndü.

2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.

1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevine atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Batman Valisi olarak atandı.

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