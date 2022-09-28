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Batman Valiliği’ne girmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alındı

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#Batman#Batman Valiliği#Gözaltı
Batman Valiliği’ne girmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 09:28

Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmeye çalışan kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın terörle bağlantısının olmadığı belirtildi.

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Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.10 sıralarında V.Y. isimli kişinin parmaklıklardan atlayarak Valilik yerleşkesine girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Yerleşkede görevli polisler tarafından anında olaya müdahale edilerek, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir şahsın münferit bir hareketi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi. 

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#Batman#Batman Valiliği#Gözaltı

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