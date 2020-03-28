Batman Valiliği’nden corona virüse karşı ‘yaşlımız sana emanet’ uygulaması

Batman Valiliği’nce oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması ve iletişim mekanizmasının maksimum düzeye çıkarılması amaçlanıyor.



Batman Valisi Hulusi Şahin’in koordinasyonu ile yönetilen uygulama; Batman merkez ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 1123 vatandaşı kapsayacak.



YAŞLI VATANDAŞLAR KAMU PERSONELİNE EMANET



“Yaşlımız Sana Emanet” uygulaması ile 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayan yaşlılar İl Müftülük personeli öncelikli olmak üzere en yakın kamu çalışanına emanet ediliyor. Kendisine yaşlı emanet edilen kamu çalışanı sorumlu olduğu yaşlı/yaşlıları bir talebi yoksa bile periyodik olarak arıyor veya gerekli gördüğünde temastan kaçınma kurallarına uyarak ziyaret ediyor.



Sağlık, gıda yardımı, market alışverişi, seyahat belgesi, maaş-banka işlemleri gibi hizmetler yönünden vatandaşların talepleri alınıyor, tüm talepler bir veri bankasına kaydediliyor ve vatandaşların ihtiyaçları en kısa sürede çözülüyor. Bu çalışmayla; yalnız yaşayan, 65 yaş ve üstü yaşlılara evden çıkarılmadan olabilecek tüm destekler birebir veriliyor.