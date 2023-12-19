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Batman Valiliği uyardı: 20 Aralık'ta uçaksavar atışları yapılacak

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#Batman Valiliği#Patlama#Uçaksavar
Batman Valiliği uyardı: 20 Aralıkta uçaksavar atışları yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 11:50

Batman Valiliği, 20 Aralık'ta yapılacak uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin uyarıda bulunuldu.

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Batman Valiliği tarafından, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda 20 Aralık'ta olacak uçaksavar atışları nedeniyle açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Batman 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır. Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.

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#Batman Valiliği#Patlama#Uçaksavar

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