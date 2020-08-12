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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Batman kırsalında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Batman kırsalında çıkan yangın kontrol altına alındı
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BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yasıca köyü kırsalında çıktı. Çıkış nedeni belirli olmayan yangını fark eden köy sakinleri, Batman Orman Bölge Müdürlüğü ve Gercüş Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 500 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi.

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