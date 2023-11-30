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Batı’yı fırtına vurdu... Çatılar uçtu direkler devrildi köprü çöktü: İstanbul’da 1 kişi hayatını kaybetti

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#Dragos#Kartal#İstanbul
Batı’yı fırtına vurdu... Çatılar uçtu direkler devrildi köprü çöktü: İstanbul’da 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 07:00

METEOROLOJİNİN 3 ili “turuncu”, 18 kenti de “sarı” kodla uyarmasını ardından dün yurdun batı illerini yine fırtına ve sağanak vurdu. İstanbul Boğazı’nın çift yönlü kapanmasına neden olan fırtınada Kağıthane Büyükdere Caddesi’nde Muhammed Ela üzerine direk devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. Zeytinburnu Sahili’nde karaya oturan ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenilen “Kadriye Ana” isimli tanker, kırılma tehlikesi yaşadı. Su almaya başlayan gemideki 12 mürettebat karadan gemiye kurulan halat köprüsüyle kurtarıldı. 

Batı’yı fırtına vurdu... Çatılar uçtu direkler devrildi köprü çöktü: İstanbul’da 1 kişi hayatını kaybetti

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Edirne Keşan’da saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Bursa Osmangazi’de Koza Han’daki 250 yıllık tarihi çınar avludaki kafelerin üzerine devrildi.

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Batı’yı fırtına vurdu... Çatılar uçtu direkler devrildi köprü çöktü: İstanbul’da 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale Ayvacık’ta elektrik direkleri yollara devrilirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. Balıkesir Edremit’te daha önceki yağışlarda kısmen zarar gören Zeytinli Köprüsü dün sabah erken saatlerde tamamen suyun gücüne dayanamayarak yıkıldı.

Batı’yı fırtına vurdu... Çatılar uçtu direkler devrildi köprü çöktü: İstanbul’da 1 kişi hayatını kaybetti
Kuryelik yapan Muhammed Ela (20) üzerine devrilen direk nedeniyle hayatını kaybetti.

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#Dragos#Kartal#İstanbul

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