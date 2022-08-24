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Batı’ya vize uyarısı: Düzelmezse karşılık veririz

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Schengen Vizesi#Esad
Batı’ya vize uyarısı: Düzelmezse karşılık veririz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Hürriyet’in gündeme getirdiği ‘Schengen vizesi eziyeti’nin ardından ABD Büyükelçiliği’nin de uzun vize bekleme sürelerinin devam edeceğine iişkin açıklaması, Ankara’nın tepkisine yol açtı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Kasıt var, düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız” dedi.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde AB ve ABD’nin Türk vatandaşlarına vizede sorun çıkarmasına yönelik, “Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Eylül başında batı ülkelerin büyükelçilerini arkadaşlarımız bakanlığa çağıracak ve gerekli uyarıları yapacaklar. Bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız” dedi.

Batı’ya vize uyarısı: Düzelmezse karşılık veririz

Çavuşoğlu, dün Global TV’de soruları yanıtladı. Türk vatandaşlarının Schengen ve ABD vizelerinde yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çavuşoğlu, “ABD ve bazı batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya veriyor, bu planlı. Kasıt görüyoruz” tepkisini gösterdi. Gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

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Batı’ya vize uyarısı: Düzelmezse karşılık veririz

AB ülkeleri ve ABD’nin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize eziyetini Hürriyet manşetine taşımıştı.

SURİYE’DE REJİMİN DE GÖRMESİ LAZIM:“Suriye’de 11 yılı aşkın süren iç savaş var. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, dönemiyor. Türkiye olarak en başından beri, en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bir tek Astana formatı ayakta kaldı bunlardan. Rejimin de artık görmesi lazım, savaşarak ülke bölünecek. Bir taraftan PKK ile mücadele bir taraftan uzlaşı dediğimiz, anayasanın hazırlanması, BMGK’nın 2254 sayılı kararıbunu kapsıyor. O nedenle bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet iyi niyetli, yapıcı. Rejimden kaynaklı direniş var, mesafe katedemediler. Zaten Astana formatında bir masanın etrafındayız, anayasa komisyonu toplantısında biz de varız.

KALICI BARIŞ İÇİN ADIMLAR: Suriye’de kalıcı barış için adımlar atılması lazım, biz de bunları söylüyoruz. Muhalefeti, rejimin terör örgütü olarak görmemesi gerekiyor. Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım, bizim sınır güvenliğimiz önemli; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü önemli. İnsanların güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi önemli. İlla bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? Bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep çözüm odaklıdır.

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ESAD DAVETLİ DEĞİL: (Erdoğan, Putin ve Esad’ın 3’lü zirve yapacağı iddiası) Böyle bir şey doğru değil. Esad da oraya (Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı) davetli değil.

İSRAİL’E BÜYÜKELÇİ ATAMASI: Elçilerin atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Dönecek büyükelçilerimiz var, atayacağımız büyükelçilerimiz var. Cumhurbaşkanımıza da söyledik, ilk fırsatta arz edeceğiz, taslak bitmek üzere. Alternatif isimler var.

FİLİSTİN’İN, TÜRKİYE-İSRAİL DİYALOĞUNA BAKIŞI: Filistin gerek Cumhurbaşkanı gerek Hamas tarafında, bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi savunacağız. Filistin davası konusunda Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmesin.”

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SON DERECE SİNİRLENDİM

ÇAVUŞOĞLU büyükelçi atamalarıyla ilgili tartışmalara tepki gösterdi: “Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olmama yeteneği var mı, liyakatı, eğitimi var mı buna bakarız. İçeriden dışarıdan ayrımı önemli değil. Uyumlu şekilde bu işi götürüyoruz biz. CHP sözcüsü, ‘AK Parti’nin arpalığı’ demiş. Baktılar ki dış politikada ülke iyi şeyler yapıyor, hemen nerede güçlüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Bu konuda diplomatik olamayacağım, son derece sinirlendim, ne demek AK Parti’nin arpalığı. Liyakata göre uygun isimleri atayacağız, İsrail’e de en önemli ismi atayacağız.”

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Schengen Vizesi#Esad

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