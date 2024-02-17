Batık geminin enkazı bulundu

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Marmara Adası’ndan aldığı yükle Bursa Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan ‘Batuhan A.’ gemisinin yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı sonar aramasıyla tespit edildi. 1150 ton dolomit taşı yüklü ‘Batuhan A.’ gemisi tek parça halindeydi. 53 yaşındaki gemi tek parça halinde ve yan yatmamıştı. Makine arızası yaptıktan sonra ambar kapaklarından su aldığı tahmin edilen gemiye robot kameralar indirildi. Kamera görüntülerine göre gemide herhangi bir darbe de bulunmuyordu. Ancak kamera geminin yaşam mahallini ve diğer iç bölümlerini görüntüleyemediği için kayıp olan 6 personelin orada olup olmadığı tespit edilemedi. Gemiye dalgıçların inmesi kararlaştırıldı. Gerekli önlemlerin alınmasının ve TCG AKIN Gemisi’nin yer sabitlemesinin yapılmasının ardından, gemiye ulaşmak için dalgıçlar dalışı gerçekleştirecek. Önceki gün gemiden geldiği tahmin edilen bir varil, kayıp gemicilerden Zeynep Kılınç’a ait olduğu tahmin edilen 39 numara spor ayakkabının teki, bir baret ve üzerinde ‘Batuhan A.’ yazan can yeleği karaya vurdu.

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GEMİDEN SON GÖRÜNTÜLER

Öte yandan gemiden çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin çektiği son anlar yer aldı. Tutuk’un ailesine gönderdiği görüntüde geminin su aldığı net bir şekilde görülüyor. Yine görüntülerde Tutuk’un “6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabbim gemi batıyor” demesi dikkat çekiyor.

Kurulan kriz merkezinde kayıp mürettebatın ailesinin de bekleyişi sürüyor. İkinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık’ın oğlu Abdullah Uyanık, “SOS uyarısı 06.32’de veriliyor ve sinyal 07.12’de kesiliyor. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi’nde nasıl ulaşamıyorlar? Babam yaklaşık 40 senelik gemici. Sürekli ‘Batacak bu gemi’ diyordu. Eski gemi olduğu için ben bırak diyordum ama babam sevdiği için bırakmıyordu” dedi.