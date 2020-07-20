Batık gemi Pasha 7 yıldır çıkarılmayı bekliyor

“Pasha” isimli gemi, 12 Eylül 2013 günü, İzmit Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır’a götürürken, Marmara Adası açıklarında, yük kayması nedeniyle yan yatıp batma tehlikesi geçirmesinin ardından Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri tarafından çekildiği Narlı Mahallesi iskelesinde batmıştı. 65 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisinin ambarlarında sunta, güvertesinde ise konteyner bulunuyordu.

Marmara ilçesi Liman Başkanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan batık geminin hacizli olduğu için bugüne kadar çıkarılamadığı öne sürülüyor. Çeşitli hacizlerin yanı sıra Kıyı Emniyet Müdürlüğünün de 160 bin dolarlık haczi bulunduğu öne sürülen gemi, 7 yıldan beri bölgede görüntü kirliliği oluşturduğu gibi balıkçı motorlarının da iskeleye yanaşmasına engel olan batık gemi yörede yüzenler için de tehlike yaratıyor.

Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, geçtiğimiz aylarda Narlı’yı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, batık gemiyi çıkarma sözü verdiğini belirtti. Dağtekin, “Yücel Başkan, bu gemiyi çıkararak Yeddiemin’e alacağını söyledi. Bu arada, bildiğimiz kadarıyla Marmara Liman Başkanlığı da batık geminin çıkarılmasıyla ilgili olarak Ankara’da ki yetkililere gönderdiği yazının yanıtını bekliyor” dedi.