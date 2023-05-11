Batıdan Doğuya ‘sandık’ göçü

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Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde yoğun bir taşımacılık trafiği yaşanacak. Büyükşehirlerden hem deprem bölgesine hem de Anadolu’nun geri kalanına yoğun bir akının hazırlığı var. Bu yoğunluk kendini Bursa ve Trabzon gibi illerde de gösteriyor. Bu illlerden de Güneydoğu Anadolu’ya oy kullanmak için çok sayıda vatandaş gidecek.

DEPREMZEDELER VE ÖĞRENCİLER

Taşımacılık sektörü temsilcileri, oy kullanmak için şehir değiştirecek vatandaşlarda ilk sırayı aileleri başka şehirde olup çalışmak için batıya gelenlerle depremden dolayı başka şehirlere misafir olanların oluşturduğunu söylüyor. Onları öğrenciler takip ediyor. Tam bir seçim göçünün yaşandığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan Hürriyet’e şunları söyledi:

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BİR GÜNDE 2.500 OTOBÜS ÇIKACAK

“Türkiye’nin her bölgesinden hareket olacak. Ancak en fazla deprem bölgesine gidiş var. Doğu illerine de benzer bir talep yaşanıyor. Böyle bir talep görmedik daha önce. Normalde İstanbul’dan 1000-1200 otobüs çıkış yapar günlük ama bu sayı 2 bin 500’ü bulacak. Tüm partiler 39 ilçede toplamda 3.500-4.000 otobüs kiraladı. Binlerce otobüs cuma ve cumartesi yola çıkacak İstanbul’dan. Çalışanlar ve depremzedeler memleketlerine giderken erkenci yazlıkçılar da İstanbul’a geliyor.

EK SEFERLER KOYULDU

Ek seferler koyduk. Tüm biletler satıldı. Ayrıca partiler de otobüs kiraladı. Bir parti bin otobüs daha arıyor. Otobüs bulmak artık çok zor. Normalde kapasitemizin yüzde 40’ı atıl ama şu an yüzde 100’e çıktık. Bakanlık da izin verdi. Aynı bayramlardaki gibi belge eksikliği olan otobüslere ceza yazmayacak polis. İstanbul’dan doğu ve güney illerine, Karadeniz’e ve Mersin’e binlerce otobüs gidecek.” Trabzon otogarında otobüs firması işleten Turan Topcu da “Yarından başlayacak şekilde cuma ve cumartesi gününe Trabzon’dan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere tüm otobüslerimiz hafta başında doldu. Herkes seçimde oy kullanmak için gidiyor” dedi.

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‘ASKIDA BİLET’TE HATAY İLK SIRADA

SEÇMEN kaydı deprem bölgesinde olan vatandaşlar için ‘Askıda Bilet’ kampanyası düzenleniyor. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bilgiç, “Şu ana kadar vatandaşlardan 12 bin bilet talebi geldi. Bağışçılar tarafından bunun 8 bini karşılandı. Ve karşılanmaya devam ediliyor. En fazla hareketin Hatay’da olduğunu görüyoruz. Talepte Edirne-Hatay, Samsun-Hatay ve Çanakkale-Hatay hatları ilk sırada. Ayrıca İzmir-Diyarbakır hattı da oldukça yoğun” dedi.

BİLETLER AFAD’DAN

Ankara’da otobüs firması işletmecisi Mustafa Özbakır, “Ankara’dan oy kullanmak için çok sayıda vatandaş memleketine gitmeye hazırlanıyor. Bilet satışlarından en fazla deprem bölgesine gidişlerin olduğunu görüyoruz. Zaten gidiş biletleri AFAD tarafından karşılanıyor. Özellikle yurtlarda ikamet eden vatandaşlar oy kullanmak için bölgeye gidiyor. Dönüşleri de hemen seçimden sonra. Deprem bölgesinin dışına da yoğun bir gidiş olduğunu görüyoruz.”

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HAVA DA YOĞUN DEMİRYOLU DA

Karayollarında yaşanan yoğunluk kendini hava ve demiryolu hattında da gösteriyor. Tren seferlerinde özellikle Eskişehir ve Ankara hattında büyük bir talep olduğu belirtilirken acenteler uçak bileti satışlarında da artış yaşandığına dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki iade talepleri ve rezervasyon değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurmuştu.

BOŞ KOLTUK KALMADI

Ege Bölgesi’nden doğuya yapılan seferlerde boş koltuk kalmadığını ifade eden Ege Bölgesi Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Gerilakan, şu bilgileri verdi: “Son 4-5 seçimde karşılaşmadığımız bir yoğunluk var. Böyle olacağını tahmin etmemiştik. Seferi açılan bütün otobüsler doldu. Boş koltuk yok. Yeni bir otobüs koyuyoruz, hemen tüm koltuklar satılıyor. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nden Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bir akın var.”