Batıda sağanak doğuda dolu

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Yoğun yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Adıyaman’da da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı dakikalarca sürdü. Dolu yağışından dolayı tarım alanları ve meyve bahçeleri zarar gördü.