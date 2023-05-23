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Batıda sağanak doğuda dolu

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#Sağanak Yağış#Dolu Yağışı#Denizli
Batıda sağanak doğuda dolu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Denizli’de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış özelikle karayolunda etkili oldu.

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Yoğun yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Adıyaman’da da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı dakikalarca sürdü. Dolu yağışından dolayı tarım alanları ve meyve bahçeleri zarar gördü. 

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#Sağanak Yağış#Dolu Yağışı#Denizli

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