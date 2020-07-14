‘Bataklık’tan emsalsiz elmaslar çıktı

Bataklık operasyonu kapsamında tutuklanan uyuşturucu baronlarından Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ve bir adet elmas sete de el koyuldu. Altın ve elmas set, değer tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odası’na gönderildi. Oda, ele geçirilen altının 852 bin TL değerinde olduğunu belirtirken, elmas setin değerinin İstanbul veya Ankara’daki mücevher analizi yapan birimler tarafından belirlenebileceğini bildirdi.

Halil Arslantaş

TUTUKLANMIŞLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli ‘silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a aykırılık’ suçlarından tutuklanmıştı. Nejat Daş

MÜCEVHERE EL KOYULDU

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in sürdürdüğü soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, FETÖ’ye finansman sağladığı iddia edilen baronlardan Halil Arslantaş’ın Gaziantep’teki evinde arama yapılarak, çok sayıda altın ve mücevhere el koyuldu.

ALTININ DEĞERİ 852.906 TL

El koyulan altın ve mücevherler değerlerinin tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odası’na gönderildi. Altın ve mücevherlerin incelemesinin ardından

hazırlanan “ön ekspertiz tutanağı” soruşturma dosyasına girdi. Tutanakta, şüpheli Arslantaş’ın evinde 852 bin 906 TL değerinde altın ele geçirildiği belirtildi.

ELMAS SETİN DEĞERİ ÖLÇÜLEMEDİ

Tutanakta ev aramasında “1 adet elmas kolye, 1 adet elmas bilezik, 2 adet elmas 5 taş yüzük, 2 adet elmas tek taş yüzük, 1 çift elmas küpe, 2 adet elmas yüzük, 1 adet pırlanta tek taştan” oluşan bir set ele geçirildiği kaydedildi. Tutanakta, elmas sete ilişkin olarak “mücevherlerin değerlerini biçmesi gereken merciinin İstanbul veya Ankara ilindeki mücevher analizi yapan birimler olduğu” görüşü yer aldı.