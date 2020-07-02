Bataklığın kuryeleri

Bir yıl önce çok gizli başlatılan ‘Bataklık’ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Narkotim ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye çantalarla para-altın-döviz taşıyan kuryeleri takibe aldı. İstanbul Havaalanı’nda çanta dolu altın ile Kırklareli’deki bir TIR’da 4 milyon lirayı bulan döviz ele geçirildi. Kuryelerin Nejat Daş ve Çetin Gören’e çalıştığı belirlendi ancak bağlantılar ve delillerin toplanması için kuryeler serbest bırakıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipte, Interpol tarafında ‘kırmızı bülten’ ile aranan Gören ve Daş’ın uyuşturucu satışında elde ettikleri paraları, Türkiye içerisinde kurulan paravan şirketler üzerinde akladığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan mali incelemede bu şirketler üzerinden milyon dolarlık para trafiği ortaya çıkarıldı. 9 şirkette Gören ve Daş’ın izine ulaşıldı. Narkotim, ‘kriptolu’ telefonlar kullanan Daş ve Gören’i adım adım takip etti, gözaltına aldı.



Yurtdışındaki paraları salgın öncesinde havayoluyla kuryelerle getirten Daş ve Gören, pandemi nedeniyle uçuşlar durunca yöntem değiştirdi. Gören’in yurtışından TIR’larla getirttiği 20 milyon doları Gaziantep’te akrabaları adına kiraladığı 9 farklı kasada sakladığı belirlendi. Çetin Gören (üstte) ve Nejat Daş (altta)

Kendisine ‘Padişah’ diyen Çetin Gören’in lüks yatında yaptığı toplantılar, takipteki narkotim ekiplerince kare kare fotoğraflandı.