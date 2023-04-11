Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başsavcılıktan Orkun Doğuş Dülgeroğlu açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#PDY
Başsavcılıktan Orkun Doğuş Dülgeroğlu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 20:24

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve sosyal medyada ‘Vartolu’ olarak tanınan Veysi Özer ile birlikte sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulunduğu iddia edilen Orkun Doğuş Dülgeroğlu’nun gözaltına alındığını açıkladı. Dülgeroğlu’nun evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Orkun Doğuş Dülgeroğlu adlı şahsın yurtdışında yaşayan firari FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ile sosyal medyada ‘Vartolu’ olarak tanınan ve hakkında çok sayıda yakalama emri bulunan Veysi Özer’le, gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığına ve örgüt mensupları ile irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Soruşturma kapsamında Orkun Doğuş Dülgeroğlu gözaltına alındı. Şüpheli Dülgeroğlu’nun evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#PDY

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık