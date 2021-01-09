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AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Başsavcılıktan flaş 'Aleyna Çakır' açıklaması

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Başsavcılıktan flaş 'Aleyna Çakır' açıklaması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında maktulün cesedinde tespit edilen DNA profilleri üzerindeki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ!

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'in, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.


Türkiye günlerce onu konuşmuştu... Aleyna Çakırın ölüm sebebi belli oldu
Türkiye günlerce onu konuşmuştu... Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu
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