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Başörtüsü teklifi 3 partiden 336 imzayla Meclis’te

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#AK Parti#MHP#BBP
Başörtüsü teklifi 3 partiden 336 imzayla Meclis’te
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

AK Parti ve MHP kurmaylarınca hazırlanan ve kamusal alanda kadınların kıyafet özgürlüğünü temel haklar kapsamına alan Anayasa değişiklik teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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AK Parti ve MHP grupları ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Fatih Şeker’in imzasını taşıyan ortak teklifte Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ilk imzacılar oldu.

AĞLAYARAK AÇIKLADI

AK Partili Özlem Zengin’in teklifi açıkladığı basın toplantısına partisinden ve MHP’den kadın milletvekilleri de katıldı. Zengin, “Bu Anayasa değişikliği biliyorum Meclis’ten geçecek ve biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu bizim hikâyemiz” derken gözyaşlarını tutamadı.

Şubat ayında Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen ve iki maddeden oluşan teklifle Anayasa’nın “Din ve Vicdan Hürriyeti” başlıklı 24’üncü maddesi ile “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41’inci maddesine yeni hükümler eklenmesi öngörülüyor. 41’inci maddeye “Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmünün koyulması öneriliyor.

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#AK Parti#MHP#BBP

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