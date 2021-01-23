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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başörtülü kadına saldırıda 2 bin TL ceza

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Başörtülü kadına saldırıda 2 bin TL ceza
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Beşiktaş’ta 12 Kasım 2019’da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e kaldırımda yürürken tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Berrak Karaoğlu, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunmasını yapan Berrak Karaoğlu, “Daha önceleri de hastaneye yatmıştım. Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir. Ne inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğimi düşünüyorum. Basit yaralamaya söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktur” dedi. Berrak Karaoğlu’nu, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandıran mahkeme, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Olayın ardından tutuklanan Karaoğlu, 31 Ocak 2020’de tahliye edilmişti.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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