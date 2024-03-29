AK Partili Osman Karaaslan, son yolculuğuna uğurlandı

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AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi, memleketi Gölbaşı'nın Hacılar Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası Hacılar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Karaaslan'ın aile dostu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Mamak Belediye başkan adayı Asım Balcı, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından, Karaaslan'ın cenazesi Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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KARAASLAN KİMDİR?

Osman Karaaslan, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, THK Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde doktora yaptı. 2004 yılında AK Parti İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Karaaslan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı, Gölbaşı Belediyesi Meclisi üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Karaaslan evli ve 4 çocuk babasıydı.