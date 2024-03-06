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Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribotta korku dolu anlar

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#Elazığ#Malatya#Feribot
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 12:34

Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

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Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu.

Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı.

Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta vatandaşlar fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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#Elazığ#Malatya#Feribot

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