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HaberlerGündem HaberleriBaşkentte kaçak 2 bin litre alkol ve 6 ton tütün ele geçirildi.
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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Başkentte kaçak 2 bin litre alkol ve 6 ton tütün ele geçirildi.

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Başkentte kaçak 2 bin litre alkol ve 6 ton tütün ele geçirildi.
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Başkentte bir depoya yapılan baskında kaçak etil alkol ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Yenimahalle’de bulunan bir depoya yaptığı baskında 2 bin 23 litre etil alkol, 799 adet alkol kiti, 289 adet cinsel içerikli ürün, 6 bin 400 kilogram tütün ve 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

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