Başkentte çifte terör operasyonu

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FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan 3 kişinin beyanları doğrultusunda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan M.K.’nın organizasyonuyla adli işlem gören veya işlem göreceklerini tahmin eden şirket sahiplerinin, şirketlerini devrettiği ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yaptığı saptandı. Amerika, Kanada, Almanya ve İrlanda’da kurdukları şirketler ile Türkiye’deki şirketler arasında e-ticaret yaptıkları, bu yolla yurda soktukları parayı, ‘mağdur aileler’ olarak adlandırdıkları örgüt üyelerine dağıttığı saptandı. 5 şüpheliye ve 4 şirkete yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 3 bin 700 Euro, 2 bin 600 dolar, 13 bin TL ile çok sayıda örgütsel not ve dijital materyal bulundu.



KANDİL’DE EĞİTİM ALMIŞLAR



PKK/KCK'nın ideolojik alanına yönelik soruşturma kapsamında da Kandil’de askeri ve ideolojik eğitimler alan bazı örgüt mensuplarının, ‘ideolojik alan merkezi’ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerden P.K., M.Y., H.Y. ve F.Y.’nin HDP ve DBP’nin yönetim ve üyeliklerinde bulundukları tespit edildi. 49 isme yönelik, 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.