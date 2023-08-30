Başkentte 100’üncü yıl marşıyla kutlama

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Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü. Büyük Zafer’in yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanında tören yapılırken başkentte de coşkulu bir kutlama olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Erdoğan, Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunacak daha sonra Beştepe’de tebrikleri kabul edecek. 30 Ağustos kutlamaları resmi geçit töreninin ardından akşam saatlerinde de Beştepe’de sürecek.

4 BİN 500 DAVETLİ

Beştepe’de düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı iki bölümden oluşacak. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın saat 19.00’daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak. İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap edecek. Şarkıcı Ferhat Göçer, MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirecek.

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1071 KİŞİLİK KONSER

Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu’ndan oluşan 1071 kişi KONSER verecek.

BİRİNCİ SEÇİLEN MARŞ

Programın ikinci bölümünde İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı film gösterimi ve ışık gösterisi olacak. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek. Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek. Program, 100. Yıl Marşı’nın söylenmesinin ardından dron gösterimiyle son bulacak.