Başkentin ‘ağaç müzesi’

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Biyoçeşitlilik açısından Türkiye’nin en zengin bahçelerinden olan alan, 140 ağaç ve çalı türüne ev sahipliği yapıyor. Egzotik canlı türleri ile 3’üncü derece sit alanı olan ve ‘ağaç müzesi’ olarak anılan alan, yıllar içinde biyoloji ve botanik okuyan fakülte öğrencilerinin uygulama alanı oldu.

Ankara Üniversitesi Herbaryum Sorumlusu Öğretim Görevlisi Tuğrul Körüklü, bahçedeki bitki türlerinin özenle seçilerek yetiştirildiğini belirterek, “Egzotik’ dediğimiz yurtdışından getirilen bitki örnekleri de var. Pek çok da yerli türümüz var” dedi.

Tuğrul Körüklü, dünya üstünde mevcut 3 tane sedir ağacı olduğunu ve bunların 3’ünün de bahçede bulunduğunu söyledi.

Tuğrul Körüklü, bahçede 2 yaşamlı, sürüngen ve memeli olmak üzere 9 hayvan türünün, 26 kuş türünün, 30 omurgasız hayvan türünün bulunduğu ifade etti.