Başkent Ankara 98 yaşında

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında olduğu heyetle, önce Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından İkinci TBMM’de ve Ankara Kalesi’nde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Ana cadde ile bulvarlara bayraklar ve Atatürk posterleri asılırken, Ankara metroda da gün boyu ‘Ankara Marşı’ çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda, “Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter mesajında, “Ankara, cumhuriyetimize yakışır bir başkent olma yolunda yeniden emin adımlarla ilerliyor” ifadesini kullandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da, Twitter’dan, “Ankara’mızın Başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun” paylaşımı yaptı.