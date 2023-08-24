×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Başkasına ait valizi aldı, panikle havalimanına gelince yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Havalimanı#Yolcu
Başkasına ait valizi aldı, panikle havalimanına gelince yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 17:15

İstanbul Havalimanı'na gelen İran uyruklu kadın yolcu R.H.G., yanlışlıkla başkasına ait valizi alıp taksiyle havalimanından ayrıldı. R.H.G.'nin aldığı valizin sahibi olan yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, valizin içinde 1 kilo 16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kendi valizini almak için panikle havalimanına geri dönen İranlı yolcu polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, terminal içerisinde yaptığı denetimler sırasında bir yolcunun şikayeti üzerine hareke geçti. Yolcu valizin kendisinin olmadığını ve başkasına ait olduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis, valizin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, X-Ray'a sokulan valiz içinde bulunan çantada yoğunluk fark etti. Yapılan incelemede çantanın taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde 1 kg 16 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Valizde uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, valiz sahibinin havalimanına gelmesi beklendi.

Başkasına ait valizi aldı, panikle havalimanına gelince yakalandı

Haberin Devamı

PANİKLE HAVALİMANINA GELDİ POLİS YAKALADI

Bu sırada bagaj alım bandından aynı renk ve boyutta başkasına ait valizi alan ve taksiyle havalimanından ayrılan İran uyruklu kadın Yolcu R.H.G., valizin kendisine ait olmadığını anlayınca taksiyle geri döndü. Güvenlik kameralarınca havalimanına geri döndüğü belirlenen yolcu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen İranlı kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkasına ait valizi aldı, panikle havalimanına gelince yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu#Havalimanı#Yolcu

BAKMADAN GEÇME!