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Başkan Yıldız’ın oğluna bol şahitli nikâh

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#Haydar Ali Yıldız#Nikah#Muhammet Yıldız
Başkan Yıldız’ın oğluna bol şahitli nikâh
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, avukat olan oğlu Muhammet Yıldız ile Melike Yıldız’ın nikâhlarını kıydı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki nikâh törenine yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

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Nikâhta gelin ve damadın şahitliklerini eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eski bakanlardan Hayati Yazıcı ve Nurettin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TBMM Ak Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Mehmet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve belediye başkanlarının da arasında olduğu 40’ın üzerinde isim yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da tebrik mesajı okundu.

3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Oğlu ile gelininin nikâhını kıyan Yıldız, iki ailenin birlikteliğine ve ortak mutluluğun paylaşılmasına vurgu yaptı. Nikâh cüzdanını geline veren Bilal Erdoğan ise 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Mustafa Şentop da genç çifte mutluluklar dileyip “Gazze’de katliam yapan siyonist terör mutlaka sona erecek ve cezalandırılacaktır” dedi.

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#Haydar Ali Yıldız#Nikah#Muhammet Yıldız

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