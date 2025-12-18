Başkan Durbay'ın vefatından sonra AK Parti ve MHP'den Şehzadeler için ortak karar

Haberin Devamı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Kan değerindeki değişiklik nedeniyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakıma alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDAN YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazı ile Şehzadeler Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. Olağanüstü toplantı, yarın saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplantıda belediye meclis üyeleri arasından yeni belediye başkanı seçilecek. 31 kişilik Şehzadeler Belediye Meclisi'nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Diğer yandan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, belediye başkanlığı seçimi için aday çıkarmayacaklarını duyurdu.