Başkan Aktaş yeni vaatlerini anlattı: Bursa’da trafik 3’e bölünecek

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“İki yeni koridor oluşturuyoruz. Trafik artık 3’e bölünecek” diyen Aktaş, projelerini özetle şöyle anlattı:

◊ Bursaray hattının kapasitesini yüzde 60 artırdık. Yaklaşık 25 km’lik ilave yapmış olduk. Raylı sistem ağımızı YTH ile buluşturuyoruz. 5.4 km uzunluğa sahip 3 istasyona oluşan hat ile Üniversite’den Görükle’ye erişimi sağlıyoruz. Çalı - Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönem başlıyoruz. 22 km uzunluğu ile toplam 16 istasyonu olan metro hattı Çalı İstasyonu’ndan Bursa Terminali’ne ulaşacak. İlk kez kuzey - güney aksında bir metro yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki dönem toplam 89 km metro hattına ulaşacağız. 68 adet metro aracını 189 milyon Euro yatırımla kentimize kazandırıyoruz.

◊ Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip kentimize 500 yeni otobüs kazandıracağız. Güney çevre yolu yıllardır konuşuluyor. Tek ana aksa alternatif biri kuzey biri güney olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. 2.3 km’lik güzergâhla araçlar direkt 11 Eylül Burvarı’na ulaşacak. Koridorun 3. kısmında, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere Hamitler’e bağlıyoruz. Kuzey Koridoru’nda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridorunda sağlıyoruz. 16 kilometrelik yeni bir alter oluşturuyoruz. Çalı - Görükle ve Şehir Hastanesi güzergâhında ağır araç trafiğini yönlendiricek 9 kilometrelik yeni güzergâh açıyoruz.

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◊ Kuzey’de ve Güney’de inşa edeceğimiz iki tünel ile Bursa’da bir ilki başaracağız. Mudanya Yolu, Şehir Hastanesi’ne oradan da Özlüce’ye kadar uzanan yeni bir alternatif güzergâh oluşturuyoruz. Geçit Köprüsü’nde yapım çalışmalarını başlattığımız çalışma ile Mudanya yolundaki dar boğazları gideriyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

◊ Bursa’daki 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız alan için çalışma başlattık. İstanbul Caddesi’nden Karapınar’a, Sıcak Su Gazi Emir’den Yiğitler’e ve kentm erkezine kadar dönüşüm projesini başlatıyoruz. 4 farklı dönüşüm projesi ile 11 bin konutu sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz.

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◊ Buski yeni dönemde de şehrimizin dirençli kent yolculuğunda en önemli görevleri kararlılıkla sürdürecek. Şubat ayı içerisindeki düzenleme ile su faturalarındaki ilk kademeyi 12 metreküpten 18 metreküpe çıkardık. Çınarcık Barajı’nın suyu Bursa ile buluşacak, çalışmayı başlattık.

SOSYAL PROJELER

◊ Genç Kart’a yıllık 5 bin TL yüklüyoruz. Gençler bu 5 bin TL ile sanatsal aktivitelere katılacak.

◊ Bu dönemde kentimize 2 büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz.

◊ Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonu temin ediyoruz. Mobilya konusunda kendilerine destek sağlayacağız.

◊ 16 bin öğrenciye burs imkânı sağlayacağız.

◊ Tüm emeklilerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde verdiğimiz kartla yüzde 25 indirim imkânı veriyoruz.

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◊ Emeklillere yılda 2 kez olmak üzere 1500 TL’lik nakdi destek sunacağız.