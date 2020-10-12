Başkan Akay çocuklar için boya yaptı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla, yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçede ihtiyaç duyulan okullarda içme suyu depoları temizlendi, talep eden okul yöneticilerine ücretsiz boya verildi. Dezenfektan ve maske desteğinin de verildiği ihtiyaç sahibi okullarda tadilat çalışması başlatıldı. Planlı olarak gerçekleştirilen son okul boyama çalışması, köy olan Camuzcu Mahallesi ilköğretim okulunda gerçekleştirildi.

Okulun boya öncesi tamiratları ustalarca tamamlandıktan sonra renklendirme işlemi, Başkan Akif Kemal Akay, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve CHP gençlik teşkilatı tarafından gerçekleştirildi. Başkan Akay'ın eline boya fırçasını alarak boyama işlemi yapması, okulda toplanan veli ve öğrencilerce ilgiyle takip edildi. Kurumsal renklere boyanan okul, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Öğrencilere ve topluma bir mesaj verebilmek adına boyama çalışmasına aktif olarak katıldıklarını aktaran Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay "boyama çalışmasına, öğrencilerimizi önemsediğimizi göstermek adına bizzat katıldık" dedi. Başkan Akay şöyle devam etti:

"Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alabilsinler diye biz büyükler olarak okulu renklendirdik. Çocuklarımız da emek vererek boyadığımız bu okulda öğretmenlerini çok iyi dinlesinler başarılı olsunlar. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bireyler olsunlar. Tüm öğrencilerimize tavsiyem, maske, mesafe, hijyen kurallarına uysunlar ve öğretmenlerinin uyarılarını dikkate alsınlar. Yeni eğitim-öğretim sezonunda tüm öğrencilerimizin zihni açık olsun."

Başkan Akay daha sonra okulda eğitim gören öğrencilere, maske, kalem gibi eğitim sırasında ihtiyaç duyabilecekleri materyaller hediye etti.