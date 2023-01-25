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Başından vuruldu! Katilin bahanesi kıskançlık

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#Nurcan İnan#Cinayet#BURSA
Başından vuruldu Katilin bahanesi kıskançlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Bursa’da solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (46) tarafından tabancayla başından vurulan Nurcan İnan (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akdeniz ifadesinde, “Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım” dedi.

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Bursa Osmangazi’deki bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41), dün 01.30 sıralarında mekândan ayrılıp evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada sokakta bekleyen erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (46) ile karşılaştı. Akdeniz belinden çıkardığı tabancayla İnan’ın başına ateş etti. İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akdeniz ifadesinde, “Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım” dedi. Nurcan İnan’ın kızı Yağmur’un da cinayet anına tanık olduğu belirtildi. Baba Orhan İnan, “Kızım yaklaşık 3 sene önce eşinden boşanmıştı. Bu adam, çalıştığı yerde kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu. Kızım da istemiyordu” ifadelerini kullandı. 

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#Nurcan İnan#Cinayet#BURSA

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