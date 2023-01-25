Başından vuruldu! Katilin bahanesi kıskançlık

Haberin Devamı

Bursa Osmangazi’deki bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41), dün 01.30 sıralarında mekândan ayrılıp evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada sokakta bekleyen erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (46) ile karşılaştı. Akdeniz belinden çıkardığı tabancayla İnan’ın başına ateş etti. İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akdeniz ifadesinde, “Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım” dedi. Nurcan İnan’ın kızı Yağmur’un da cinayet anına tanık olduğu belirtildi. Baba Orhan İnan, “Kızım yaklaşık 3 sene önce eşinden boşanmıştı. Bu adam, çalıştığı yerde kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu. Kızım da istemiyordu” ifadelerini kullandı.