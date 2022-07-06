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Başından vurularak öldürülmüştü: Mesai arkadaşı gözaltında

#Hakan Özer#Cinayet#Kocaeli
Başından vurularak öldürülmüştü: Mesai arkadaşı gözaltında

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Hakan Özer’in (37) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili mesai arkadaşı A.K. gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nin emniyetteki ifadesinin sürdüğü bildirildi.

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Emek Mahallesi Buse Sokak'taki boş arazide dün sabah cesedi bulunan 1 çocuk babası Hakan Özer'in başından vurulduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi ile harekete geçen ekipler, Hakar Özer’in çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşı A.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli A.K.'nin emniyetteki ifadesinin sürdüğü bildirildi. Hakan Özer'in yakınları, A.K. ile Özer'in çok samimi arkadaş olduklarını belirtti.

Hakan Özer'in cenazesi, Bağlarbaşı Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Darıca Nenehatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başından vurularak öldürülmüştü: Mesai arkadaşı gözaltında

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#Hakan Özer#Cinayet#Kocaeli

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