Başıboş köpeklere önlem zamanı

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TÜRKİYE’de son günlerde yaşanan köpek saldırıları, kuduz şüphesini gündeme getirdi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kuduzun ölümcül olduğuna dikkati çekip, bu nedenle en çok korkulan hastalıkların başını çektiğini söyledi. Prof. Dr. Şener, aşı ve serumların yüzde 100 ölümcül bir hastalık olan kuduzdan istenilen oranda korumadığını dile getirdi.

‘KONTROL ALTINA ALINMALI’

Türkiye’nin kuduz konusunda seyahat ve sağlık turizmi açısından riskli ülkeler arasında gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Şener, “Kitapçıkta kuduz nedeniyle Türkiye seyahat hastalığı anlamında riskli ülkeler arasında yer alıyor. Sokaktaki başıboş hayvan nüfusu kontrol altına alınmalıdır. Sokakta hayvan bakma doğru değil. Çünkü doğal olarak bu kadar nüfusun oluşması başka kişilerde de onları beslemek gerekliliğini doğuruyor. Bu diğer parazit hastalıkları açısından da doğru değil. Kuduza konsantre oluyoruz ama diğer kist hastalıkları da maalesef başıboş hayvanlar tarafından bulaşıyor” dedi.

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‘REHABİLİTE EDİLMELİ’

Prof. Dr. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başıboş sokak hayvanlarının bir an önce rehabilite edilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde sokakta bu kadar çok başıboş hayvan bulamıyorsunuz. Kuduzdaki her tanı gecikmiştir, çünkü tedavisi yok. Önemli olan kuduzun gelmemesini sağlamaktır. Veteriner hekimlerin çıkardığı makalelere baktığımda 2030-2040 yıllarında Türkiye’nin nüfusuna eşdeğer bir sokak hayvanıyla karşı karşıya kalabileceğimiz öngörülüyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde hayvanların bu kadar rahat üremelerine izin verilmez.”