MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin
GeriGündem Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı” dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Güneş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı. Uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Doç. Dr. Güneş, şunları kaydetti: 

'Sağlık personeli yani tüm hastane personeli gerçekten artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı. Bulaştırmak ve bulaşmak için son gaz gayrette. Sahiller, plajlar, sokaklar, pazarlar koronavirüs üssü gibi. Kurallara uymazsak böyle devam edersek kötü günler bizi bekliyor. Çocuklarımızın eğitim engelinin sebebi biz olacağız. Hayata veda edecek her sağlık çalışanının, vatandaşımızın sebebi biz olacağız. Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin.'

Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle