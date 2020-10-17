Basgit değil, skuter denecek

Aracın yasaya “skuter” ifadesiyle alındığını söyleyen Özboyacı, “e-Scooterlardan alınacak işgal harcıyla alakalı da yanlış bir anlaşılma olmuş. Bir işgaliye harcını, yasal olarak öngörmek durumundayız. Ancak bu sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor. Kendi e-Scooter sahibi olan vatandaşımızdan herhangi bir işgaliye bedeli alınmıyor. Kiralık e-Scooterlar noktasında, kiralama firmalarından belediyeler, bütün taşıtlarda olduğu gibi işgaliye ücreti alacak. Bu tarife, metrekare başı 50 kuruştan 2.5 liraya kadar değişiyor” dedi.