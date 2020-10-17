Basgit değil, skuter denecek
TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilen yeni çevre yasası teklifi görüşülürken elektrikli scooter’ların yasaya hangi isimle gireceği tartışılmıştı. Yasa teklifinin hazırlayıcısı olan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türk Dil Kurumu’nun “baskay, bingit, basgit” gibi isim önerileri olduğunu ancak “skuter” olarak Türkçeye çevrilmesinin doğru göründüğünü belirtti.
Aracın yasaya “skuter” ifadesiyle alındığını söyleyen Özboyacı, “e-Scooterlardan alınacak işgal harcıyla alakalı da yanlış bir anlaşılma olmuş. Bir işgaliye harcını, yasal olarak öngörmek durumundayız. Ancak bu sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor. Kendi e-Scooter sahibi olan vatandaşımızdan herhangi bir işgaliye bedeli alınmıyor. Kiralık e-Scooterlar noktasında, kiralama firmalarından belediyeler, bütün taşıtlarda olduğu gibi işgaliye ücreti alacak. Bu tarife, metrekare başı 50 kuruştan 2.5 liraya kadar değişiyor” dedi.
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