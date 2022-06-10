Başbuğ'un 3 yıl hapsi istendi

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ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında “Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin 3’üncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşideki sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ iddiasıyla açılan dava karar aşamasına geldi. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan İlker Başbuğ katılmadı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Başbuğ tarafından sarf edilen sözlerin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı, dava konusu beyanların kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılandığını, birçok şikâyet ve ihbarın yapıldığını ifade etti. Bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiğini belirterek, İlker Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Başbuğ’un son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.