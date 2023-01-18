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Başbuğ ‘siyasi ayak’ davasından beraat etti

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#FETÖ#İlker Başbuğ#Siyasi Ayak
Başbuğ ‘siyasi ayak’ davasından beraat etti
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin iddialarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında açılan ve 4 yıla kadar hapis istenen davada sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesiyle beraat kararı çıktı.

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Başbuğ, 28 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir TV programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ olduğunu iddia etmişti. Yasa teklifinin altında imzası bulunan 6 AK Partili milletvekili, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Duruşmaya saatler kala dosyada katılan sıfatları bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Partili Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan şikâyetlerinden vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi.  

 

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#FETÖ#İlker Başbuğ#Siyasi Ayak

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