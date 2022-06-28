Başarının adı: Bora Lee

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Güney Koreli Bora Lee (18), şu an emekli olan babası Seong Eun Lee’nin işleri nedeniyle İran’ın başkenti Tahran’da dünyaya geldi. Sonra yine babasının işi gereği 6 yaşındayken Türkiye’ye taşındılar. İlkokul ve ortaokulun ardından Bora’nın lisedeki tercihi İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bora’nın İstanbul Bahçelievler’deki bu okulu tercih etmesinin en önemli nedeni burada gelecekte meslek olarak yapmak istediği grafik tasarım alanında eğitim alabilecek olmasıydı. Bol bol derslerine vakit ayıran ve çizim konusunda ilerlemek için çalışan Bora Lee, emeğinin karşılığını da okulu 92 ortalamayla birinci bitirerek aldı.

'EN DOĞRUSU MESLEK LİSESİYDİ'

İsminin Kore’de yaygın olarak kullanılan bir kadın ismi olduğunu söyleyen Bora Lee Türkiye’deki yaşamını şöyle anlattı: “İlkokul ve ortaokulu Avcılar’da okudum. Hem elle hem de bilgisayar üzerinde çizim yapmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum bu nedenle lisede benim için doğru tercihin mesleki eğitim almak olduğunu düşündüm. Tasarım teknolojileri alanında okudum, burada üç boyutlu tasarımın yanısıra üç boyutlu çizim yapabileceğim bir sürü program öğrendim. Okul birincisi olmak gelecek eğitim hayatımda bana çok kapı açacak diye düşünüyorum. Bana okulda başarıyı getiren düzenli çalışmak oldu. Bölüm derslerine ilgim ve yeteneğim olduğundan severek yaptım, benim için kolaydı.”

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'TÜRKİYE’Yİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM'

Eğitim hayatına Güney Kore’de devam edeceğini söyleyen Bora Lee, “Ablam Ara Lee, Handong Yeonsei Üniversitesi’nde benim istediğim bölümde grafik tasarım okuyor. Ben de orada okuyacağım. Benim için ilginç olacak çünkü kendi ülkemde yeni bir hayata başlayacağım ve orayı aslında hiç bilmiyorum. Burada 9’uncu sınıfta olan kardeşim Hasung Lee’nin okulu bitince ailem de Güney Kore’ye gelebilir. Ben ise ailem burada olduğu için sık sık Türkiye’ye geleceğim. Türkiye’yi çok özleyeceğim. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Türkiye’de en çok Antalya’yı ve bu ülkenin meyvelerini özleyeceğim. Lahmacunun yeri bende başka” diye konuştu.