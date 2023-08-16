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BaÅŸakÅŸehir'deki trafik magandalarÄ±nÄ± bu görüntüler yakalattÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BaÅŸakÅŸehir#Trafik MagandalarÄ±#Drift Trafik CezasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 16, 2023 20:59

Ä°stanbul'un BaÅŸakÅŸehir ilÃ§esinde Ã¶nce drift atan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ daha sonra D-100 Karayolu Ã¼zerinde makas attÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n o anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliyi tespit eden polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ E.O.â€™ya 29 bin 857 lira ceza yazdÄ±.

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ZiyagÃ¶kalp Mahallesiâ€™nde drift atan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ daha sonra BakÄ±rkÃ¶y istikametine doÄŸru seyir halindeyken, D-100 karayolu Ã¼zerinde makas atmaya baÅŸladÄ±. Makas atarak ilerleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, trafikteki diÄŸer yolcular tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tespit edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n E.O. olduÄŸu belirlendi. Ekipler gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ± E.O.â€™ya drift yapmak maddesinden 20 bin 342 lira, makas atmak maddesinden 4 bin 64 lira, abart egzos maddesinden 4 bin 64, yakÄ±n takip maddesinden 436, cam filmi maddesinden 951 lira olmak Ã¼zere toplam 29 bin 857 lira cezai iÅŸlem uygulandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ hakkÄ±nda â€˜trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmakâ€™ suÃ§undan adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

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BaÅŸakÅŸehirdeki trafik magandalarÄ±nÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yakalattÄ±

BaÅŸakÅŸehirdeki trafik magandalarÄ±nÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yakalattÄ±

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#BaÅŸakÅŸehir#Trafik MagandalarÄ±#Drift Trafik CezasÄ±

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