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Başakşehir'deki selden yeni görüntüler: Öğrenciler yolun karşısına böyle geçti

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#Başakşehir#Sel#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 17:30

İstanbul Başakşehir'de iki gün önce su basan bulvarda yolun karşısına bellerine kadar su altında geçmeye çalışan öğrencilerin görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde iki gün önce etkili olan yağmurun ardından birçok yol, ev ve iş yeri su ile dolmuştu. İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı da yağmur suları dolmuş ve birçok araç mahsur kalmıştı. Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri de bellerine kadar gelen suda yolun karşısına geçmek zorunda kaldı.

Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı. Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

Başakşehirdeki selden yeni görüntüler: Öğrenciler yolun karşısına böyle geçti

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Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir vatandaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası da kameraya yansıdı. Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.

Başakşehirdeki selden yeni görüntüler: Öğrenciler yolun karşısına böyle geçti

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#Başakşehir#Sel#Su Baskını

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