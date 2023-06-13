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Başakşehir'deki 4 gündür yanan binada itfaiye ekipleri arama yaptı

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:49

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı binada yıkım ve soğutma işlemlerine ara verilmesinin ardından itfaiye ekipleri bina içine girerek arama çalışması yaptı.

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Yangın, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Başakşehirdeki 4 gündür yanan binada itfaiye ekipleri arama yaptı

İtfaiyenin binanın iç kısımlarına ulaşabilmesi için dün saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlanmıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma ve yıkım işlemlerine ara verildi. Bu sırada itfaiye ekipleri bina içine girerek arama çalışması yaptı. Binadaki son durum havadan da görüntülendi.

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis

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