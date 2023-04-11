Başakşehir'de yasa dışı para transferi yapılan bakkal görünümlü büroya baskın

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bakkal görünümü ile faaliyet gösteren bir büroya 'hawala' yöntemiyle yasa dışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre bakkalı takibe aldı. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin bankalar aracılığıyla para gönderemediği Afganistan, Pakistan ve Sırbistan'a yasa dışı para transferlerini buradan yaptıklarını, iş yeri sahibinin bu transferlerden komisyon aldığını belirledi. Yine aynı iş yerinde Türkiye'de oturum izni bulunmayan kaçak göçmenlere oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğu ve sahte belgeler hazırlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, çalışmaların ardından 8 Nisan Cumartesi Günü iş yerine baskın düzenledi. Baskında N.A. ile Afganistan uyruklu H.K.A. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 1 para sayma makinası, 68 sayfa para hareketlerini gösterir sayfa dökümü, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, 1 kamera kayıt cihazı, 1 para hareketlerini gösterir ajanda, 85 bin 160 lira ve bin 295 euro, sahte olduğu değerlendirilen 300 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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